Senadores realizam terceira fase do julgamento do impeachment de Dilma nesta terça-feira

Tamanho do texto

Acontece hoje (30) no Senado a terceira fase do julgamento do pedido de impeachment da presidente Dilma, na qual a defesa e a acusação irão discutir.

Esta fase tem a previsão de duração de acabar só na madrugada de quarta-feira (31). Após rodos os senadores inscritos se pronunciarem é que aocntecerá a votação sobre o impeachment. O discurso feito pela presidente Dilma, ontem (29), foi o último até a conclusão deste processo.