Senador Aloysio Nunes fala sobre papel do partido no atual governo

No Roda Viva dessa segunda-feira, dia 05/09, entrevistamos ao vivo o Senador Aloysio Nunes (PSDB-SP). Ele falou sobre o papel do seu partido no governo de Michel Temer e a conjuntura política e econômica após a decisão do Senado que decretou o impeachment de Dilma Rousseff e preservou os direitos políticos dela.



José Nêumanne - editorialista do jornal o Estado de S.Paulo e comentarista da TV Gazeta e da rádio Estadão

Eduardo Muylaert - advogado criminal

Thais Bilenky - repórter de política do jornal Folha de S.Paulo

Roberto Livianu - promotor de justiça e presidente do instituto Não Aceito Corrupção

Heleno Taveira Torres - professor titular de direito financeiro da USP