Segundo dia do julgamento da presidente Dilma após bate boca e discussões

Segundo dia da sessão do julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousef (PT), será retomada às 9h (Horário de Brasília), desta sexta-feira (26), com o depoimento das testemunhas de defesa: consultor jurídico Geraldo Luiz Mascarenhas Prado, o ex-ministro da Fazenda Nelson Barbosa, o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, a ex-secretária de Orçamento Federal Esther Dweck, o ex-secretário-executivo do Ministério da Educação Luiz Cláudio Costa e o professor deDireito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) Ricardo Lodi Ribeiro.