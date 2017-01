Secretário de Finanças, Pedrossian Neto, fala sobre salário dos servidores

O secretário da pasta de Finanças e Orçamento, Pedro Pedrossian Neto declarou nesta quinta-feira (5) que a Prefeitura possui hoje R$ 57 milhões, montante que será utilizado integralmente no pagamento da folha de dezembro dos servidores municipais. Conforme o secretário, todos os funcionários ativos e inativos irão receber R$ 3,7 mil, o que em cerca de 70% dos casos, quitará o pagamento. O restante será pago no dia 12 de janeiro, com a arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU).

