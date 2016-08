Roda Viva temático: E Agora, Brasil?

Roda Viva especial sobre a conjuntura nacional e o julgamento do impeachment, exibido nesta segunda (29), sob o seguinte título: “E agora, Brasil?”. Este programa contará com debatedores (modelo temático), e portanto não terá entrevistado no centro do estúdio. Discutirá, entre outros assuntos, os argumentos e rito do processo no Senado que pode afastar a presidente Dilma Rousseff definitivamente, os prováveis cenários para o país após esta decisão e o noticiário recente envolvendo os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e a sociedade brasileira no geral.



Adilson Dallari - consultor jurídico

Pierpaolo Cruz Bottini - professor de direito penal da USP

Wadih Damous - advogado e deputado federal (PT-RJ)

Gaudêncio Torquato - consultor político e professor de comunicação política da USP

Flavio Bierrenbach - ex-deputado federal do PMDB de São Paulo e ministro aposentado do Superior Tribunal Militar