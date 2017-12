Roda Viva recebe Emanoel Araújo, criador do Museu Afro Brasil

Publicado em 18 de dez de 2017

O Roda Viva recebe o artista plástico Emanoel Araújo, reconhecido e premiado internacionalmente, criador e diretor do Museu Afro Brasil. Além de temas da atualidade, Araújo vai falar sobre o Museu, a instituição que reúne um acervo de mais de 6 mil obras, entre pinturas, gravuras, esculturas, fotografias e documentos, que revelam a importante contribuição dos afrodescendentes para a formação cultural do país.



Na bancada de entrevistadores estão Claudio Leal, jornalista especializado em cultura; Luiz Antonio Pilar, diretor e produtor de cinema e televisão; Juliana Gonçalves, jornalista; Kauê Lopes, geógrafo e urbanista; e Silvio Luiz de Almeida, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie e presidente do Instituto Luiz Gama. Ademais, o Roda Viva conta com a participação fixa do cartunista Paulo Caruso.