Roda Viva entrevista a senadora eleita por SP, Mara Gabrilli

Publicado em 4 de dez de 2018

O Roda Viva entrevista Mara Gabrilli, que foi eleita, em outubro, por São Paulo para compor o Senado a partir de fevereiro de 2019. No programa, ela fala sobre os desafios do novo Legislativo, suas expectativas em relação ao governo de Jair Bolsonaro e também sobre as reformas Política e da Previdência. Além disso, expõe suas propostas para Educação e Saúde.



A bancada para entrevistá-la é composta por João Gabriel de Lima, editor-executivo do jornal O Estado de S. Paulo; Thais Bilenky, repórter de política do jornal Folha de S.Paulo; Clarissa Oliveira, editora do broadcast político do Grupo Estado; Thiago Uberreich, repórter da rádio Joven Pan; e Sérgio Roxo, repórter do jornal O Globo.