Roda Viva: Desafios da educação para o próximo Governo

Publicado em 25 de set de 2018

O programa Roda Viva da continuidade à série de debates sobre os temas que mais preocupam os brasileiros e que constituem os principais desafios para o próximo governo. Desta vez, o programa reúne representantes indicados pelos partidos mais bem situados nas pesquisas para discutir questões sobre Educação, como evasão escolar, pagamento de mensalidade nas universidades públicas, Escola Sem Partido, qualificação profissional dos professores e melhorias na formação e motivação dos jovens para o magistério.



Na bancada do programa estão Ana Maria Diniz, coordenadora de Educação do programa de governo de Geraldo Alckmin, do PSDB; Ricardo Paes de Barros, economista e representante de Marina Silva, da REDE; Maurício Holanda, representante de Ciro Gomes, do PDT; e Carlos Abicalil, representante de Fernando Haddad, do PT.