Roda vida discute psicanálise, comportamento e vida pós modernidade

Transmitido em 8 de mai de 2017

O Roda Viva recebe o psicanalista Jorge Forbes, um dos mais importantes especialistas em Jacques Lacan do Brasil. Mestre em psicanálise pela Universidade Paris VIII, ele é doutor em Teoria Psicanalítica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.



Além de ser presidente do Instituto da Psicanálise Lacaniana e ter ajudado a fundar a Escola Brasileira de Psicanálise, da qual foi o primeiro diretor-geral, é autor, entre outros livros, de "Inconsciente e Responsabilidade - Psicanálise do Século XXI", pelo qual recebeu o prêmio Jabuti em 2013. É também um dos criadores da série TERRADOIS, para a TV Cultura, que trata da vida na pós-modernidade, abordando temas como educação, amor, trabalho, engenharia genética, expectativa de vida e morte. No Roda Viva, Jorge Forbes fala sobre estes e outros assuntos.



Participam da bancada de entrevistadores Mika Lins, atriz e diretora do programa TERRADOIS, Leda Tenório da Motta, professora do programa de Comunicação e Semiótica da PUC e crítica literária, Gisele Vitória, jornalista, Bruno Meier, editor da coluna Gente da revista Veja, e Gabriel Perline, colunista de TV do Jornal O Estado de S. Paulo.