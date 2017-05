Reforma política é o assunto do programa

Transmitido em 1 de mai de 2017

O programa desta semana, trás um assunto bem discutido, a Reforma Política. O Roda Viva recebe rebatedores ao invés de entrevistadores, são eles; Vicente Cândido, deputado federal do PT de São Paulo e relator da Comissão de Reforma Política na Câmara, Flavio Bierrenbach, ex-deputado federal do MDB de São Paulo e ministro aposentado do Superior Tribunal Militar, Luciana Gross Cunha, professora da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Antonio Lavareda, sociólogo e cientista político, Fernando Schuler, cientista político, professor do Insper e colunista da revista Época. Um dos pontos abordados será a forma de financiamento de campanhas, eleições em listas fechadas para os parlamentares, além de outras reformas que estão em discussão no Congresso.