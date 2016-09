Presidente Michel Temer esclarece boatos sobre mudanças trabalhistas

O presidente Michel Temer esclareceu as informações errôneas sobre o aumento da carga horária do trabalhador. De acordo com Temer, a discussão que foi levantada trazia a possibilidade de o trabalhador fazer carga-horária de 12h e, em contra partida, ter direito a trabalhar por apenas 4 dias durante a semana - essa informação não condiz com a realidade. Entenda melhor.