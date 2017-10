Presidente da Riachuelo, Flávio Rocha, é o convidado do Roda Viva

Transmitido em 25 de set de 2017

O Roda Viva recebe o empresário Flávio Rocha, presidente do Grupo Riachuelo, para falar sobre a recuperação da economia brasileira, as perspectivas de crescimento, o papel do varejo e a conjuntura política nacional. Além de presidente de uma das maiores empresas de moda do Brasil, a Riachuelo, Flávio Rocha é fundador e ex-presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV), e foi considerado pela revista Forbes o melhor CEO do Varejo. Participou na vida política como deputado federal por duas legislaturas, em 1986 e 1990. Participam da bancada de entrevistadores José Roberto Caetano, redator-chefe da revista Exame; José Fucs, repórter especial do jornal O Estado de S. Paulo; Ana Clara Costa, editora de Brasil da Revista Veja; Marcos Coronato, editor executivo da revista Época; e Carlos Sambrana, redator-chefe da revista IstoÉ Dinheiro.