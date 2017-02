Prefeito Marquinhos Trad assina decreto de implantação do Mototaxímetro na Capital

Tamanho do texto

Prefeito Marquinhos Trad assina decreto para instalação de Mototaximetro na Capital, em evento, prefeito destaca a importância da regularização da categoria, para que o usuário tenha transparência e credibilidade do valor cobrado por corrida. O aparelho tem prazo de 180 dias para serem instalados, e o valor pago pelo mototaxista para adesão de compra do aparelho é de R$ 950 reais. Ao final do evento de assinatura, Marquinhos foi convidado a dar uma volta na garupa de um mototáxi, como comemoração.

