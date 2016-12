Prefeito Alcides Bernal declara nulidade do contrato CG/Solurb

Alcides Bernal anunciou em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (28) a nulidade do contrato de prestação de serviço social firmado com a empresa CG – Solurb – Soluções Ambientais, em contrato licitatório ocorrido em 2012 com vigência até o ano de 2037.



Prefeito Alcides Bernal e Procurador-geral do município, Denir Nantes, disseram que houve um superfaturamento de aproximadamente R$ 120 milhões no contrato, e também em 37% nos serviço de rua, como capinagem, varreção, roçada e pintura.



O Procurador-geral do Município, Denir Nantes, pontuou como sendo dever do ofício anunciar neste exato momento, o qual após a análise dos documentos, julgou-se necessário a anulação do contrato de serviços prestados pela Cg-Solurb, independente do fim do mandato da atual gestão do município.



Alcides Bernal afirma categóricamente durante a coletiva de imprensa, que segundo as informações apuradas pelas investigações, ha o envolvimento do então prefeito do município, Nelson Trad Filho e do empresário João Alberto Amorim. O Prefeito ainda lembrou que a Cg-Solurb obteve reajuste considerável de 1.3 bilhões para 2.7 bilhões, durante a gestão Olarte e citou a Operação Coffee Break.