População elogia e exige mudanças em véspera de aniversário de Campo Grande

Campo Grande, é conhecida como a Capital acolhedora onde pessoas de diversos lugares do país decidem passar o resto da vida. Cidade do sobá, tereré, das ruas largas e do pôr-do-sol inesquecível. Na sexta-feira (26), o município completa 117 anos.



A equipe do Capital News foi ao Centro de Campo Grande e entrevistou a população que, com muito carinho, mostrou o que o lugar tem de melhor. São pessoas da Bolívia, Mato Grosso, Paraná, o local não importa. Quem conhece Campo Grande se apaixona pelo clima e principalmente pelo aconchego e oportunidades que a Capital oferece.

