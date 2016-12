Polícia afirma que Alceu Bueno foi morto por latrocínio

Após investigações, que duraram aproximadamente três meses, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS) afirmou que o ex-vereador de Campo Grande, Alceu Bueno, foi morto por latrocínio. O caso foi divulgado nesta quinta-feira (29).





A Operação “Free Lander” apontou que o crime foi de roubo seguido de morte com a ocultação de cadáver. Os responsáveis pelo crime são o autônomo Elpidio Cesar Macena do Amaral, de 26 anos, o pedreiro Josian Edson Cuando Macena, de 21 anos, que é sobrinho de Elpídio e a dona de casa, Katia de Almeida Rocha, de 24.



Bueno conheceu Katia em um grupo do whatsApp. E o crime teria sido inicialmente por ciúmes. Em um encontro com o ex-vereador, Katia percebeu que ele portava dois maços com notas de R$ 100, o que motivou a realização do roubo. O corpo de Bueno foi encontrado carbonizado no dia 21 de setembro deste ano, na região do Parque dos Poderes.