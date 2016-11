Pacifista, autor israelense fala sobre os conflitos no Oriente Médio

Transmitido ao vivo em 17 de nov de 2016

O autor israelense fala sobre os conflitos no Oriente Médio e sobre seu romance O Inferno dos Outros. O programa inédito vai ao ar nesta quinta-feira (17/11).

Grossman é reconhecido como pacifista e defende a criação de dois Estados como solução para o impasse árabe-israelense. Durante a entrevista, ele fala sobre política internacional, os conflitos referentes ao Oriente Médio e literatura.



Bancada:

Arlene Clemesha (professora de História Árabe da USP);

Adriana Carranca (colunista dos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo e especialista em conflitos e terrorismo);

Helen Braun (apresentadora da rádio Jovem Pan);

Helio Gurovitz (colunsita da revista Época, do jornal O Estado de S. Paulo e do portal G1);

Robinson Borges (editor de cultura do jornal Valor Econômico)