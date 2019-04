Nelson de Oliveira destaca ficção futurista e realismo científico

Publicado em 21 de abr de 2019

A ficção científica é o gênero da literatura que antecipa o futuro ultra tecnológico da humanidade. Muito do que as obras de ficção científica do passado projetaram agora são realidade. O que era uma mera possibilidade fantasiosa, já acontece nas nossas vidas ou acontecerá muito em breve. O gênero da ficção científica, do romance futurista, passou então a ser um realismo científico do presente? É o que debatem, neste programa, o crítico literário Manuel da Costa Pinto e o escritor Nelson de Oliveira, pseudônimo Luiz Brás.