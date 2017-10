MS chega aos 40 anos com terceiro maior PIB do país

Tamanho do texto

O governador Reinaldo Azambuja deixou uma mensagem para a toda a população de Mato Grosso do Sul, que nesta quinta-feira (11) completa 40 anos de emancipação, ressaltando que o Estado deve alcançar este ano o terceiro maior PIB do país e se manter na quinta colocação do ranking nacional de competitividade. O governador parabenizou os sul-mato-grossenses nascidos aqui e os de coração e pediu que todos continuem trabalhando e contribuindo para o desenvolvimento da nossa terra.