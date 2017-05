Ministro do esporte participa de debate sobre esporte e lazer em Campo Grande

Na manha desta segunda-feira (8), o ministro do esporte Leonardo Piciani, participou da abertura do seminário que discute o plano municipal de esporte e lazer, na Câmara Municipal de Campo Grande. O Ministro destacou a importância do debate e disse que o projeto para a revitalização dos parques da Capital já se encontra com área técnica.

O prefeito da Capital Marquinhos Trad, também esteve presente no seminário garantiu que todos os parques da capital serão revitalizados e que desta vez a pista de atletismo sai do papel.

O diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra destacou a impotância do debate com a população e garantiu que solicitações já foram encaminhadas.

