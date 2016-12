Ministro da Cultura esclarece sobre planos para nova gestão

Transmitido em 28 de nov de 2016

O Roda Viva entrevista o novo ministro da Cultura, Roberto Freire, que irá falar sobre os planos da nova gestão para a Pasta, além de temas como a Lei Rouanet.



Na bancada:

Flávio Freire - Coordenador de Nacional e Política da Sucursal do Jornal 'O Globo' em São Paulo;

Odilon Wagner - Ator;

Ana Paula Sousa - Jornalista colaboradora do 'Valor Econômico' e doutoranda em sociologia da cultura da Unicamp;

Julio Maria - Repórter do jornal 'O Estado de São Paulo';

Maurício Meireles - Colunista do jornal 'Folha de São Paulo'.