Marquinhos Trad comparece a prefeitura de Campo Grande para reunião com Alcides Bernal sobre contrato da CG-Solurb

Na manhã da quinta-feira (29), Marquinhos Trad, reuniu-se com o prefeito Alcides Bernal no gabinete da prefeitura de Campo Grande, para obter informações sobre a decisão anunciada na quarta-feira (28) sobre a nulidade do contrato de prestação de serviços da Solurb com o município.



Em conversa com os jornalistas, prefeito eleito disse que ainda estava buscando informações sobre as questões jurídicas que envolvem o contrato licitatório.



Após 1 hora em reunião no gabinete, Marquinhos Trad pontuou em entrevista, o seu entendimento sobre a situação e qual será o caminho a tomar quando assumir a prefeitura de Campo Grande.