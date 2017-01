Marquinhos Trad aponta necessidade em avaliar as finanças da prefeitura

Com déficit de R$ 25 milhões, prefeito Marquinhos Trad, quer reavaliar as contas a pagar deixadas pela gestão anterior com data final até 31 de dezembro de 2016, para que possa tomar as decisões cabíveis, sem previsão exata para o reequilíbrio das contas do município.

As reavaliações referentes aos contratos de licitação e serviços prestados a prefeituras, são a saída encontrada no momento, para que possam definir quais serviços são essenciais e quais outros podem ser renegociados para que o valor seja diminuido, trazendo assim, economia para a prefeitura da Capital.

Saiba mais

Prefeitura publica decretos visando reformas e reavaliações na gestão do município