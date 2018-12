Maria da Penha fala sobre agressões que a deixaram paraplégica

Publicado em 26 de nov de 2018

O Roda Viva promove uma entrevista com Maria da Penha Maia Fernandes, logo depois do Dia Internacional para a Violência Contra a Mulher, lembrado em 25 de novembro. Há 35 anos, a farmacêutica brasileira sofreu um atentado que a deixou paraplégica, em uma das recorrentes agressões que sofria por parte de seu marido. Esse fato chegou até a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e foi considerado, pela primeira vez na história, um crime de violência doméstica. Atualmente, a brasileira dá nome a uma das três melhores leis do mundo de acordo com a ONU, a Lei Maria da Penha, e é considerada uma das principais ativistas na luta contra a violência doméstica e no suporte às vítimas.



Compõem a bancada de entrevistadores Tatiane Moreira Lima, juíza auxiliar em exercício no setor de Violência Contra Criança, Idoso, Deficiente e Tráfico Interno de Pessoas; Valéria Scarance, promotora de justiça; Wânia Pasinato, socióloga; Elza Paulina de Souza, inspetora-superintendente da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo; Gabriela Mayer, apresentadora da Rádio Band News FM; e Mariana Kotscho, apresentadora do programa Momento Papo de Mãe, da TV Cultura.