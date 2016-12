Lula publica vídeo com mensagem de natal e revolta internautas

O ex-presidente da República, Luis Inácio Lula da Silva, o vídeo foi publicado na tarde desta sexta-feira (23) pelo canal do youtube, Correio do Poder, onde Lula fala sobre a crise do Brasil, a necessidade da população ir as ruas para reivindicar e a pressa para uma nova eleição para presidente, alegando que só haverá melhorias no País, quando quem o governar estiver por meio dos votos diretos da eleição presidencial. Lula não menciona os cinco processos em que é réu nem os acordos feitos pelos EUA e as empresas Odebrecht e Braskem.