Instituto do Desenvolvimento Evangélico pede doações para obra após estragos por chuva

Em menos de 40 dias o projeto foi alvo de 2 grandes chuvas, que por decorrência de três “bocas de lobo” que tem na frente da sede, as quais apenas uma delas tem tampa completa. O prédio sofre com alagamentos, estragos e acúmulos de lixo toda vez que as chuvas acontecem, com isso o Diretor Executivo do Projeto, Eneias Barbosa de Andrade solicita ajuda da população para a reforma do Instituto, a fim de acabar com todo esse transtorno.

Segundo o vídeo, o diretor necessita de 20 carretas de aterro, cada uma delas custa R$ 150,00, quem puder ajudar doando o valor ou a carreta com o aterro.



Além desta doação, o instituto recebe todos os tipos de doações e à sede fica localizada na Rua Pilares, 251, bairro Portal Caiobá, contatos podem ser feitos diretamente com o Instituto pelos telefones: 9.980-3596 ou 9.9141-4509.

