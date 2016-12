Instituto de Desenvolvimento Evangélico sofre danos pela 3ª vez com a chuva

A chuva desta semana causou novos estragos na sede do Projeto Ide, a enchente causou danos e arrastou muito lixo e barro para dentro do prédio. Imagens e vídeos enviados pelo diretor executivo Eneias de Andrade Barbosa, mostram a situação do local, onde o atendimento para 2 mil crianças, jovens e adultos foi suspenso, para que possam ser realizadas a limpeza e a reforma do local e terão atividades retornadas em Janeiro de 2017.

Instituto de Desenvolvimento Evangélico sofre mais uma vez com a chuva na Capital