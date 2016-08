Impeachment: Acusação e Defesa apresentam suas teses no Senado Federal

Acompanhe no Capital TV as teses da acusação e da defesa no Julgamento do Impeachment da presidente afastada que acontece nesta terça-feira (30), no Senado.

Acusação

Janaína Paschoal reafirma pedaladas fiscais e pede desculpas a Dilma pelo sofrimento causado

Para Miguel Reale Júnior, “há crime de responsabilidade, autoria e dolo

Defesa

Dilma está sendo julgada por ter vencido eleições, afirma Eduardo Cardozo

Saiba mais

Advogado de defesa diz que Dilma será afastada sem o povo ter entendido o motivo

Miguel Reale Jr fala em “esperteza malandra” e pede condenação de Dilma

Janaína Paschoal diz que sofreu ao pedir impeachment de uma mulher e cita Deus