Governador apresenta projeto de reforma administrativa e PEC de teto gastos

Tamanho do texto

O projeto de reforma administrativa e a PEC do teto de gastos foram apresentados pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) durante entrevista coletiva nesta segunda-feira (20). As medidas, de iniciativa do executivo estadual, tem o objetivo de reduzir despesas.



O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Junior Mochi (PMDB) explicou que o projeto deve ir para votação na próxima semana.

Saiba mais

Com corte de comissionados e redução de secretarias, Reinaldo espera economizar R$ 130 mi