Filósofo fala de ética e democracia no Brasil

Publicado em 19 de set de 2016

Autor de vários livros, o filósofo Mario Sergio Cortella está no centro da próxima edição do Roda Viva. Mario Sergio Cortella aborda, como foco principal, o tema de seu recém-lançado livro Verdades e Mentiras: Ética e Democracia no Brasil (em coautoria com Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal e Luiz Felipe Pondé). A obra coloca a tensa relação que há entre ética e democracia, e coloca em xeque as verdades e as mentiras que compõem o universo político nacional. Os quatro autores tratam de práticas e dilemas da vida pública e mostram que mesmo em época de crise, existem motivos para acreditar na democracia pensada no coletivo como bem maior.Durante o programa com o intelectual, outros assuntos também entram em discussão, como religião e política. Cortella é autor de diversos livros nas áreas de educação, filosofia, teologia e motivação e carreira. Estão entre seus títulos Por que Fazemos O Que Fazemos?; Qual É A Tua Oba?; Não Nascemos Prontos!; Pensar Bem Nos Faz Bem; Não Se Desespere! e Não Espere Pelo Epitáfio. O paranaense Mario Sergio Cortella é filósofo e escritor. Possui mestrado e doutorado em Educação, tendo atuado como professor titular da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica) durante 35 anos. É também professor convidado da Fundação Dom Cabral desde 1997. Foi assessor especial e Chefe de Gabinete do professor Paulo Freire e, posteriormente, assumiu o cargo de Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1991-1992). Atualmente, compõe o time de comentaristas do Jornal da Cultura.