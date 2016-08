Ex-ministro da Justiça fala da defesa de Dilma Rousseff

Transmitido em 22 de ago de 2016

o Roda Viva entrevista ao vivo o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardozo. Com apresentação de Augusto Nunes. Entre outros assuntos, Cardozo falará sobre a defesa da presidente Dilma Rousseff no processo de impeachment no Senado e sobre o cenário político brasileiro em geral. Paulistano, José Eduardo Cardozo é advogado, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). Atuou como ministro da Justiça entre 2010 e março de 2016. Na sequência, foi nomeado Advogado-Geral da União, permanecendo no cargo até o afastamento da presidente Dilma Rousseff pelo Senado. Desde então, representa sua defesa no processo de impeachment como advogado particular.



Daniela Lima - repórter de política do Jornal Folha de S.Paulo

Vera Rosa - repórter especial do Jornal O Estado de S.Paulo

Julia Duailibi - repórter da revista Piauí

Laura Diniz - editora do site Jota.Info

João Gabriel de Lima - diretor de redação da revista Época