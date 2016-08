Embaixador o Brasil fala de relações com Estados Unidos

Transmitido em 25 de ago de 2016

O novo embaixador do Brasil em Washington (EUA), Sérgio Amaral, está no centro do Roda Viva Internacional. Entre os assuntos desta edição, o diplomata fala das relações com os Estados Unidos, do comércio internacional e da nova política externa do atual governo de Michel Temer. Com bacharelado em direito e ciências sociais pela Universidade de São Paulo (USP), Sérgio Amaral cursou o Instituto Rio Branco e também possui diploma de pós-graduação em Ciência Política pela Universidade de Paris I – Panthéon Sorbonn. O diplomata já foi embaixador do Brasil em Londres e em Paris; ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; ministro da Comunicação Social; e porta-voz da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República nos governos de Fernando Henrique Cardoso, entre outros cargos relevantes.



Roberto Lameirinhas - editor do caderno Internacional do jornal O Estado de S. Paulo

André Lahóz - diretor editorial da revista Exame

Alvaro Gribel - repórter de economia do jornal O Globo

Isabel Fleck - repórter do caderno Mundo do jornal Folha de S. Paulo

Dirceu Brisola - editor da revista Brazil Now