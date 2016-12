Economistas debatem o pacote de medidas econômicas do governo e o cenário brasileiro

Com a crise econômica do Brasil, o governo busca opções através do pacote de medidas econômicas para recuperar o setor no país. Economistas de diversos setores debatem o pacote e o cenário brasileiro confrontando tempo, foco e situação,concordando com o pacote e discordando com alguns pontos que o envolvem e que atingem de maneira inesperada o cenário econômico.

Participam do Roda Viva - Economia: Zeina Latiff-Economista e especialista em investimentos, Luiz Carlos Bresser Pereira - Economista e ex-ministro da Fazenda, Alexandre Schwartsman - Economista e ex-diretor da área internacional do Banco Centra, Bernard Appy - Economista, diretor do Centro de Cidadania Fiscal e ex-sexretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e Gesner Oliveira - Economista, sócio da GO Associados e professor da Fundação Getúlio Vargas.