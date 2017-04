Economista fala sobre situação econômica do Brasil

Transmitido em 24 de abr de 2017

O Roda Viva recebe o economista e escritor Eduardo Giannetti da Fonseca para uma discussão sobre a situação econômica e política do país, as medidas defendidas pelo governo para a retomada do crescimento e os possíveis desdobramentos da crise. Ele lecionou na FEA/USP, no Insper e na Universidade de Cambridge (Inglaterra), é autor de livros que repercutem muito além dos círculos acadêmicos ou econômicos e foi conselheiro da ex-senadora Marina Silva em suas campanhas pela Presidência (2010 e 2014).



Participam da bancada de entrevistadores André Lahóz Mendonça de Barros, diretor editorial da Revista Exame, João Gabriel de Lima, diretor de redação da Revista Época, Alexa Salomão, repórter de economia do Jornal O Estado de S. Paulo, Érica Fraga, repórter especial do Jornal Folha de S. Paulo, e Sergio Lamucci, repórter do Jornal Valor Econômico.