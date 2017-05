Deputado Federal Carlos Marun é vaiado em seminário realizado em Campo Grande

Tamanho do texto

O deputado federal de Mato Grosso do Sul, Carlos Marun, foi vaiado pelo público presente na Câmara dos Vereadores de Campo Grande na manhã da última segunda-feira, 8 de maio.



O politico foi um dos convidados do seminário que discutiu o futuro do esporte na capital e teve seu discurso interrompido pela manifestação da população, que se mostrou contrária a reforma previdenciaria, proposta na qual Marun é presidente da comissão especial que analisa a projeto.



Por conta da vaias marum acabou desviando o tema proposto pelo encotro para discursar sobre a reforma. Os manifestantes chegaram a pedir para que o político se retirasse da casa de leis.