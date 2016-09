Debate aborda futuro do Brasil após impeachment

Publicado em 31 de ago de 2016

O processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff chega ao fim neste 31 de agosto de 2016. Foram nove meses de discussões no Congresso Nacional e na sociedade civil. O governo Temer deixa de ser interino e passa a ser efetivo. O que podemos esperar do atual momento político? O que acaba e o que começa neste momento? O Brasil sai unificado ou dividido deste processo? Virada a página do governo Dilma, que cenário político se desenha? Como será a relação de temer com os congressistas? Haverá apoio para reformas estruturais? A lava-jato continuará suas investigações? E o governo Temer, pode ainda ser atingido pelo julgamento do juiz Sérgio Moro? Que Brasil sai deste processo?



CONVIDADOS

CECÍLIA FORJAZ – PROF. CIÊNCIA POLÍTICA FGV-SP E PESQUISADORA DO NUPPs – NÚCLEO DE PESQUISAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DA USP

PEDRO FASSONI ARRUDA – cientista politico e professor da PUC SP