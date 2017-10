Convidado do Roda Vida, ministro de Minas e Energia, fala da privatização da Eletrobras

Transmitido em 2 de out de 2017

O Roda Viva recebe o atual ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, para falar, principalmente, da privatização da Eletrobras e da venda das hidrelétricas da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais).



Recentemente, o Governo Federal anunciou um pacote de privatizações e, a priori, o setor de energia é o que mais deve passar por transformações. Além do leilão de empresas estatais, mudanças na infraestrutura já estão em andamento, como as 50 obras que viabilizam linhas de transmissão de energia em diversos estados.



Participam da bancada de entrevistadores Elena Landau, economista, advogada e ex-presidente do Conselho da Eletrobras; Luiz Carlos Mendonça de Barros, economista, ex-presidente do BNDES e ex-ministro das Comunicações; Luiz Pinguelli Rosa, professor de Planejamento Energético da Coppe – UFRJ; e Maria Cristina Frias, editora da coluna Mercado Aberto, do jornal Folha de S.Paulo.