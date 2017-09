Com apoio da Fiems, montadora de carros elétricos vai se instalar em Campo Grande

Mato Grosso do Sul terá uma montadora de veículos elétricos, a informação foi confirmada pelo empresário Neriberto Pamplona,da Brave-Brasil Veículos Elétricos. Os incentivos fiscais oferecidos pelo Governo são o principal atrativo e, graças a isso, Mato Grosso do Sul pode se tornar um fornecedor de veículos elétricos para todo o Brasil todo, incluindo micro-ônibus voltados para o turismo, para mobilidade em locais como resorts, parques, aeroportos e condomínios de alto padrão, city tours, que na Europa já é muito utilizado, adianta Neriberto, sobre a linha de montagem que o Estado. O grupo se reuniu, em agosto, com o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul), Sérgio Longen, que se comprometeu na realização de cursos de capacitação através do Instituto Senai de Inovação em Biomassa.

