Caixa 2 é tema do programa Roda Viva

Transmitido em 21 de nov de 2016

O Roda Viva entrevista o deputado Onyx Lorenzoni (DEM/RS), relator do projeto de lei que trata de medidas contra a corrupção, que deve ser discutido e votado nos próximos dias na Câmara dos Deputados, em Brasília.



No parecer já apresentado à comissão especial que trata do assunto, o deputado acatou parcialmente as propostas apresentadas pelo Ministério Público, e deixou de fora ou alterou medidas consideradas inconstitucionais por especialistas ouvidos em audiências públicas. Entre as propostas do MP que foram acatadas estão a criminalização da prática de Caixa 2 em campanhas eleitorais e a transformação de corrupção em altos valores em crime hediondo.



Bancada:

Thais Bilenky - Repórter de política do Jornal 'Folha de São Paulo';

José Alberto Bombig - Editor-Executivo do Jornal 'O Estado de São Paulo';

Pierpaolo Cruz Bottini - Professor de Direito Penal da USP;

Murilo Ramos - Colunista da Revista Época;

André Guilherme Vieira - repórter do Jornal 'Valor Econômico'.